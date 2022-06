Jenni Rivera al Paseo de la Fama de Hollywood

“Del Teatro Ford al Paseo de la Fama... ¡Nos enorgullece anunciar que Jenni Rivera recibirá su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood como parte de los homenajeados de 2023!”, escribieron en su cuenta de Instagram.

Su hija, Jacqie Rivera también dedicó un mensaje y a todos los seguidores que se encuentran en la red social en el que se muestra contenta y emocionada por la noticia.

“¡Vas a tener una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood! Y casi puedo escucharte decirnos: ‘¡¿Pensaste que no lo haría?!’. No tengo las palabras para describir el gozo, la emoción y el orgullo que ha llenado, no solamente mi corazón pero nuestros corazones. Gracias por amarla tanto!! You did it momma! (¡Lo lograste, mamá!)”, escribió.

Los afortunados que recibirán una estrella deben pagar una tarifa de 50 mil dólares. El dinero se utiliza para la creación e instalación de la estrella, así como el mantenimiento del Paseo de la Fama.