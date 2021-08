Jennifer Lopez deshace todo rastro de Alex Rodríguez

Recientemente, la cantante estadounidense Jennifer Lopez demostró que ya olvidó totalmente a su ex pareja Alex Rodríguez, pues borró todo rastro de su relación en sus redes sociales e incluso lo dejó de seguir.

De acuerdo con usuarios, la Diva del Bronx no solamente le dio unfollow a su ex, también borró todo rastro de su relación romántica al eliminar todas las fotos que tenían juntos besándose o acariciándose, lo que confirma que para la cantante, A-RO (Alex Rodríguez) ya no tiene lugar en su corazón.

Sin embargo, la intérprete de “Get Right” no borró algunas fotos donde ambos posan de forma más casual y no se tocan o besan, citó El Heraldo de México.

¿Qué hizo A-Ro al respecto?

El deportista aún seguía a la artista hasta esta mañana, pero parece que también decidió dejarla de seguir, aunque él no ha borrado fotografías a su lado, pues aún se ven muchas de la parejas cuando estaba junta.

Además, Alex fue captado en Las Vegas pasándola de maravilla junto a dos mujeres, con quienes no deja de sonreír y pasarla bien en las imágenes tomadas por los paparazzi y publicadas por Daily Mail.