Por las filas de La Arrolladora Banda El Limón han pasado varias voces, sin embargo, dos de las más emblemáticas son las de Germán Montero y Jorge Medina, quienes además, tras su salida de la agrupación, comenzaron con sus carreras de solistas, pues ahora, se reencuentran para formar un nuevo proyecto.

Las voces de los cantantes sinaloenses volverán a sonar juntos en un escenario en el proyecto Las Voces Más Arrolladoras. Germán y Jorge iniciarán el próximo 15 de mayo una gira por México, Estados Unidos y Latinoamérica, según anunciaron a través de un boletín de prensa.

"Después de más de un año sin hacerlo, será este próximo 15 de mayo donde inicie con sus presentaciones con el proyecto 'Las Voces Más Arrolladoras', a lado de quien fue su compañero por mucho tiempo, Jorge Medina, donde juntos recorrerán México, Estados Unidos, Centro y Sudamérica, y que seguramente será un éxito sin lugar a dudas", se lee en un comunicado emitido por la oficina de Germán Montero.

A finales de marzo, ambos cantantes se dejaron ver juntos en redes sociales, y aunque no dieron detalles de su encuentro, compartieron momentos donde se les ve que fueron a comer mariscos juntos, además de saludar a sus seguidores a través de sus historias.

Tras la salida de Josi Cuen de La Arrolladora, hace un par de semanas, trascendió la noticia de que a Jorge Medina lo habían invitado a colaborar nuevamente con la agrupación sinaloense pero el no aceptó, sin embargo, Germán Montero fue cuestionado sobre si le gustaría reencontrarse con la banda, y dijo que sí.

"A mí si me invitan es muy probable que sí lo haga, la verdad, yo voy a hablar por mí, no puedo hablar por nadie más, a mí en lo personal no tengo problema con nadie, creo yo que estamos para sumar para ser fuerza y creo que sería una gran idea, yo siempre estoy abierto a trabajar con los pies en la tierra de saber que esto es una carrera de humildad y con todo el gusto yo participaría en cualquier proyecto que me inviten importante", contó Germán Montero al canal de YouTube de Alberto Santos.

Hasta el momento no se ha dado a conocer en qué lugar es donde iniciará su tour el proyecto Las Voces Más Arrolladoras, pero en estos días lo anunciarán a través de sus redes sociales.