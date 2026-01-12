Julio César Chávez y Yolanda Andrade piden a la prensa no publicar noticias falsas

“Amigos, aquí estoy con una persona a la que quiero mucho, no se crean lo que sale en algunos programas, con todo respeto deberían de en verdad sacar noticias positivas y no andar con calumnias”, agregó el ex boxeador.

El “campeón mexicano” apareció junto a la conductora de MoJoe y su familia para desmentir los rumores sobre su supuesto fallecimiento.

“A todos los periodistas y a todos los amigos que todos los días matan y entierran a Yolanda Andrade, aquí está vivita y coleando”, expresó Julio César Chávez vía Instagram.

El ex boxeador Julio César Chávez y Yolanda Andrade desmintieron noticias falsas sobre la conductora al aparecer en un video juntos, en las redes sociales.

Sobre la salud de su amiga, Chávez, desde la comodidad de su casa, agregó que se encuentra bien y más cuerda que él.

La presentadora, la cual se ve visiblemente mejor y aún con tratamiento intravenoso, mencionó que la prensa no debería mortificar a la gente sobre su situación, de acuerdo con elimparcial.com.

Como buena sinaloense, dijo extraña el ceviche y el aguachile.

El pasado 28 de diciembre, Yolanda Andrade celebró su cumpleaños número 54 rodeada de personas cercanas.

Este encuentro discreto adquirió un significado especial tras la crisis de salud que la llevó al hospital a mediados de ese mes.

La celebración no solo fue un festejo personal, sino también una señal de continuidad en medio de un proceso médico complejo que ella misma decidió explicar públicamente.

2025 fue un año decisivo para Yolanda Andrade en términos de salud. Después de dos años de síntomas persistentes y evaluaciones médicas, la conductora informó públicamente que recibió el diagnóstico de Esclerosis Lateral Amiotrófica.

La revelación la hizo a través de un video en Instagram, donde explicó con claridad la naturaleza del padecimiento y cómo se manifiesta en su caso. Andrade señaló que se trata de una enfermedad degenerativa que afecta sus funciones físicas de forma variable.