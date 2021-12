$!Julio Preciado ingresa de nuevo a quirófano

Julio Preciado , quien saltó a la fama con la Banda El Recodo , de nuevo entró al quirófano, pero en esta ocasión fue para realizar una cirugía estética facial para modificar los párpados y el cuello.

Mediante una entrevista, el sinaloense confesó que este procedimiento no lo llevó a cabo por motivos de vanidad, sino para contrarrestar los efectos que la cirugía bariátrica le ocasionó, tras haber perdido 35 kilos.

“Te juro que no lo hago por vanidad, sino porque la piel de mi cara me cuelga demasiado y eso no me agrada mucho”, compartió el cantante.

Además, Julio Preciado confirmó que para el 2022 se someterá a más modificaciones en el cuerpo.