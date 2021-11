Julio Preciado les da dulces a niños en Halloween

Es tradición entre los niños, cada año, acudir a la casa del cantante porteño Julio Preciado, en el Fraccionamiento El Cid, en el día de Halloween, porque es un personaje que siempre tiene algo para ellos. Y esta vez no fue la excepción, el hogar del cantante se llenó de algarabía por los pequeños que llegaron por su dote de dulces. “Después de un año que suspendimos de dar dulces, el año antepasado todavía me tocó estar dando, enfermo, pero me tocó, con la pandemia no pudimos hacer nada, pero este año volvimos a retomarlo y me da mucho gusto ver a los niños, ¿por qué?, porque creo que me nutren espiritual y físicamente, me hacen sentir muy bonito”, explica.

Julio Preciado e Ian Johnson. ( )

“Mucha gente me critica porque festejo Halloween, creo que los niños no tienen la culpa, al contrario, creo que el hecho de hacerlo les da mucha alegría, yo respeto mucho mis tradiciones, también tengo mi altar de muertos, ahí está toda mi familia, la que me falta, y esto es por los niños, no por quedar bien con nadie, ni porque me sienta americano, ni nada, aunque sea una tradición pagana, entre comillas, creo que los niños la disfrutan, ellos lo hacen porque les llena de gozo y a mí también me llena de gozo ver una cara feliz de un niño, creo que eso no tiene precio”, apuntó.

Al hogar del cantante llegan los pequeños por sus golosinas. ( )