Julión Álvarez alista concierto en Guadalajara; mientras su situación con Estados Unidos se resuelve

Julión Álvarez prepara su regreso a los escenarios, y lo hará por todo lo alto, pues este martes anunció su presentación en el Auditorio Telmex de Guadalajara, para este 24 de septiembre.

El Rey de la Taquilla ofreció un rueda de prensa este martes, ahí, adelantó que los boletos estarán disponibles a partir de este 1 de septiembre, y que en esta ocasión por las pandemia por coronavirus el recinto no se llenará al 100 por ciento, por lo que exhortó a sus seguidores a no dejar pasar tiempo y adquirirlos antes de que se acaben.

El año pasado se canceló un fecha de este artista en el mismo recinto, y aunque de había anunciado que los boletos servirían para esta nueva fecha no será así, pues con el reacomodo de los lugares no es posible, por lo que Julión dijo que mejor harán la devolución de los boletos.

Los costos de las entradas para esta presentación en Guadalajara son de 2 mil 800 pesos para la zona VIP; de ahí descienden hacia los mil 900 pesos en zona roja; mil 100 pesos en zona azul; en la zona verde se encuentran en 800 pesos; para la zona blanca se encuentran en 900; en la zona lila 650 pesos; zona naranja 500 pesos y en la zona amarilla 300 pesos.

Además, mientras prepara su regreso a los escenarios está muy pendiente de su situación con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, quien lo acusó de lavado de dinero en el 2017, sin embargo, este proceso se retrasó con la llegada del coronavirus.

“Seguimos en un proceso, desgraciadamente también por la pandemia, ya nos lo explicaron los abogados, que sí es un tema y motivo de espera de que se haya extendido el proceso, pero no perdemos la fe y esperamos que sea pronto”, indicó Julión ante las posibilidades de incorporar a Estados Unidos en su gira.

Envía buenos deseos a Vicente Fernández

Vicente Fernández sigue hospitalizado y este martes trascendió la noticia de que había sido intubado de nueva cuenta, Julión Álvarez dijo estar enterado de su situación de salud, y compartió que en su momento expresó su preocupación y cariño a Gerardo Fernández, hijo de Vicente Fernández.

“Tengo comunicación con Gerardo, con quien tengo comunicación y amistad. No he preguntado más sinceramente, solamente (les dije) ‘viejo, espero todo esté bien, Dios les ayude. Saludos a toda la familia’, por medio de ustedes (la prensa) me he dado cuenta que la situación del viejo desgraciadamente es delicada, únicamente saludar y hacerles sentir que estamos con ellos, les deseamos lo mejor y pedimos a Dios por su papá”, expresó el cantante.

Agregó que prefiere mantenerse al margen y respetar la privacidad de la familia Fernández.