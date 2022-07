$!Justin Bieber regresará a los escenarios tras revelar diagnóstico de parálisis facial

“Como pueden ver, este ojo no parpadea. No puedo sonreír en este lado de la cara. Esta fosa nasal no se mueve. Así que hay una parálisis total en este lado de mi cara. Los amo, gracias por ser pacientes conmigo y voy a mejorar, estoy haciendo todos estos ejercicios faciales para que mi cara vuelva a la normalidad, y volverá a la normalidad solo que el tiempo, no sabemos cuánto tiempo tomará, pero todo va a estar bien, espero y confío en Dios, confío en que todo sea por una razón, no estoy seguro de cuál es en este momento, pero mientras tanto voy a descansar”, manifestó hace tiempo el cantante.

Previo a este anuncio, Justin Bieber estuvo en la Ciudad de México como parte de su tour, interpretando sus más grandes éxitos.