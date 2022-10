Kanye West obliga a los empleados de Adidas a ver video pornográfico

El rapero Kanye West es conocido por su proceso creativo inusual, que incluye no hablar con nadie durante al menos una hora tras despertarse y utilizar la Biblia como inspiración en su faceta de diseñador. También cree que la mejor forma de transmitir su mensaje es utilizando metáforas como, por ejemplo, videos pornográficos.

“Ustedes no hicieron las cosas bien en esta empresa, a nivel de negocios y en el marco de nuestra colaboración”, les aseguró mientras reproducía un contenido para adultos en su teléfono móvil y se lo mostraba a toda la sala.

“La idea detrás de este video es que el protagonista fue infiel a la chica y ella decide hacer justo lo que él más teme. Pues esta es nuestra peor pesadilla. No que yo les pegue o que los haga ver porno. Su peor pesadilla no es que yo me ponga a gritar; ya hemos pasado por todo eso. Su peor pesadilla es él”, añadió señalando al hombre al que esperaba que designaran CEO.

Los presentes reaccionaron como era de esperar: poniendo cara de desconcierto y apartando la mirada para fijarla en cualquier otra parte que no fuera la pantalla.

Y eso era justamente lo que esperaba Kanye. “Lo que están sintiendo ahora es una incomodidad extrema”, añadió uno de los acompañantes del músico. “Ese es nuestro objetivo porque cuando alguien roba las ideas de este hombre, sus creaciones, es como si le estuvieran robando uno de sus hijos. De sus hijos creativos”, señaló.