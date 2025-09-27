Karol G deslumbra en su debut en el Crazy Horse de París

Karol G llegó al legendario cabaret Crazy Horse, con un espectáculo cargado de ritmo latino, y fusión de tradición y modernidad.
La artista se convirtió en la primera gran estrella de América Latina en presentarse en este recinto icónico, ubicado a unos pasos de los Campos Elíseos.
El espectáculo se presentará hasta el 28 de septiembre, en ocho funciones.
En esta primera la Bichota integró ritmos de merengue, bachata y mambo, que forman parte de su último álbum Tropicoqueta publicado en junio, al repertorio clásico del cabaret francés.
El resultado fue un espectáculo vibrante, lleno de contrastes y una energía que cautivó a los asistentes desde el primer momento, señala distritoregio.com.
La cantante compartió que este espectáculo es un homenaje a todas las mujeres, y especialmente a las Latinas, para celebrar su belleza y fuerza, “como somos nosotras”.
El montaje contó con la dirección artística de Andrée Deissenberg, directora general de creación y marcas del grupo Crazy Horse, y del artista mexicano Arturo Rico. Juntos, imaginaron un show que, sin perder la esencia elegante del cabaret, abrazara la intensidad y alegría de los ritmos tropicales.
La parte coreográfica estuvo a cargo de Danielle Polanco, bailarina y coreógrafa que ya había colaborado con Karol G en el videoclip de Papasito.
Sus movimientos dieron vida a una propuesta fresca, con un toque sensual característico del cabaret parisino, pero fusionado con la fuerza del caribe musical.
“Encontrar ritmos latinos en el Crazy Horse es algo totalmente inédito, pero no lo dudé ni un segundo: me sedujo su personalidad única”, señaló Deissenberg en un comunicado, destacando el magnetismo de la colombiana y la capacidad de reinventar el espacio sin perder su identidad.
La recepción del público fue entusiasta, dejando claro que Karol G no solo conquistó los escenarios masivos de América y Europa, sino que también logró romper esquemas en un lugar cargado de tradición y exclusividad.