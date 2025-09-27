Karol G deslumbra en su debut en el Crazy Horse de París

Karol G llegó al legendario cabaret Crazy Horse, con un espectáculo cargado de ritmo latino, y fusión de tradición y modernidad.

La artista se convirtió en la primera gran estrella de América Latina en presentarse en este recinto icónico, ubicado a unos pasos de los Campos Elíseos.

El espectáculo se presentará hasta el 28 de septiembre, en ocho funciones.

En esta primera la Bichota integró ritmos de merengue, bachata y mambo, que forman parte de su último álbum Tropicoqueta publicado en junio, al repertorio clásico del cabaret francés.

El resultado fue un espectáculo vibrante, lleno de contrastes y una energía que cautivó a los asistentes desde el primer momento, señala distritoregio.com.