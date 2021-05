Kate del Castillo ofrece disculpas por compartir video que fue censurado en Instagram

“Quiero pedir una disculpa porque ayer subí un video y está... bueno, me lo quitaron, y creo que tienen toda la razón en Instagram porque era un poco sensible a la vista, donde me quitan un metal que traía en el dedo”, externó la artista.

Posteriormente, la protagonista de “La Reina del Sur” brindó algunos detalles de la recuperación de dicha extremidad de su cuerpo y nuevamente reiteró sus disculpas por no haber pensado que podía haber ofendido a sus fans con el clip.

“Por cierto, como podrán ver, mi dedito no está muy derechito que digamos, está súper morado, pero bueno, quiero nada más pedir disculpas, si hubo gente que lo vio y bueno, fue algo que era sensible a la vista, yo no lo siento así porque se trata de mí, pero tal vez si lo viera de otra persona tal vez si me provocaría algo”, agregó.

Finalmente, la también hija del primer actor Eric del Castillo agradeció las muestras de cariño por su salud. “Gracias por preocuparse por mi dedo, espero que mi dedo se ponga bien pronto”.