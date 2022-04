Kate del Castillo se molesta con la prensa por obstruirle el paso

Kate del Castillo provocó gran alboroto a su llegada al Foro Milán en la Ciudad de México, para develar la placa como madrina de la obra de teatro Hamlet.

Durante su llegada al lugar, los medios de comunicación se molestaron con el proceder de la gente de seguridad de la actriz mexicana, pero la intérprete se mostró incómoda y reclamó el acoso de los reporteros que le obstruían el paso.

“Perdóname... ¡híjole!, ¿es en serio lo que me estás diciendo?, ellos a eso se dedican, a cuidarme, me están poniendo el micrófono aquí, no me salgas con eso, yo encantada les respondo, pero no me pongan el micrófono aquí, no nos dejan caminar, o sea, de verdad, no le echen la culpa a mi seguridad”, dijo Kate.