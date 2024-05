Riviera Nayarit sigue consolidándose como uno de los destinos preferidos para celebridades e influencers, ofreciendo una combinación de belleza natural, lujo y diversidad cultural.

Kendall Jenner visitó Nayarit para protagonizar la portada de la edición verano 2024 de la revista Vogue, presentando una sesión fotográfica realizada en el hotel Mandarina One and Only, ubicado en Lo de Marcos, lugar de encanto y playa.

Esta edición especial de la revista de moda llevada a Riviera Nayarit, celebra los 10 años de Jenner en la industria del modelaje, una carrera que comenzó con un desfile de Marc Jacobs en 2014.

Actualmente, Jenner ha sido la modelo mejor pagada del mundo durante seis años y cuenta con 294 millones de seguidores en Instagram.

En su entrevista exclusiva, Jenner comparte detalles sobre su trayectoria profesional, la dinámica de la familia Kardashian, sus inseguridades y desafíos personales, revelando cómo los ha superado. Fotografiada por Piggott en Lo de Marcos, Jenner luce auténticos vestidos y trajes de baño que resaltan su elegancia con el efecto de un fondo de agua combinado con el luminoso paisaje de Riviera Nayarit, creando un escenario de ensueño, perfectamente capturado en las páginas de la revista Vogue.