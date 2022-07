$!La mazatleca Kenia OS y CNCO estrenan su colaboración ‘Plutón’

No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla y para los fanáticos de Kenia OS y CNCO el tan esperado estreno de su colaboración se vivió en un ambiente de fiesta, baile y fraternidad, motivo por el cual tanto el nombre del sencillo Plutón como el de la influencer mexicana y la boyband se han mantenido en tendencia en redes sociales.

Si bien desde semanas atrás la cuenta oficial de Twitter de CNCO había confirmado la colaboración, las plataformas digitales estallaron al escuchar finalmente el tema que forma parte de la nueva etapa de la boyband, siendo éste el cuarto sencillo que estrenan en lo que ha transcurrido del 2022.

Mientras que los fanáticos de Kenia OS, mejor conocidos como Keninis, se han consolidado como uno de los fandoms más leales de artistas de los últimos años y, siguiendo su línea de incondicionalidad a la influencer sinaloense, no dudaron ni un minuto en apoyar y elogiar la participación de la intérprete de La noche en el sencillo junto a CNCO.