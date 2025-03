Lady Gaga confiesa que padeció psicosis

La cantante estadounidense compartió haber vivido una etapa en la que estuvo comprometida su integridad y estabilidad emocional y anímica.

Durante una entrevista en el podcast The Interview del The New York Times confesó que padeció psicosis, lo cual la llevó a caer en un aislamiento profundo del mundo en donde tuvo que trabajar mucho para poder salir adelante de esto.

“Hace cinco años tuve psicosis. Perdí el contacto profundo con la realidad durante un tiempo. Me alejó de la vida de una manera importante y después de muchos años de trabajo duro recuperé mi estado original”, relató.

Indicó que en realidad resultó ser una de las etapas más complicadas de su vida, pues luego de superar esto conoció a su ahora prometido Michael Polansky, pero fue un comentario que él le hizo lo que la llevó a buscar estar mejor.

“Fue un momento difícil y en realidad fue muy especial cuando conocí a mi pareja, porque cuando conocí a Michael ya estaba en un momento mucho mejor, pero recuerdo que él me dijo ‘Sé que podrías ser mucho más feliz de lo que eres’”.

Señaló que no le gusta ser señalada como una persona que lidia o lidiaba con problemas de éste tipo, por lo cual en su momento le resultó duro escucharlo de su pareja.

“Fue muy difícil para mí escucharlo decir eso porque no quería que pensara eso de mí. Quería que pensara que yo era una persona feliz y completamente sana”.

Compartió cómo ha manejado el tema de su salud mental porque muchas veces sintió vergüenza de abrirse con el mundo respecto a los problemas que enfrentaba.

“Es algo de lo que cada vez me era más difícil hablar. Odio sentirme definida por ello. Sentí que era algo de lo que me avergonzaba. Pero no creo que debamos sentirnos avergonzados si pasamos por momentos así. Lo que más deseo decir es que esto puede mejorar. En mi caso, lo hizo, y estoy agradecida por ello”.

Dijo estar agradecida con el apoyo y amor que le ha brindado su pareja para dejar atrás todas esas problemáticas e incluso él también compartió que el proceso de su relación ha sido un tema de adaptarse el uno al otro.