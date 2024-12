$!Lamentan famosos muerte de la cantante Dulce

Manoella Torres

“Mi querida amiga Dulce, única y como tú no existirá nadie más! Siempre me decías que era la “maestra” pero tú dabas cátedra de ser la cantante, me entristece saber que no volveremos a cantar juntas nunca más pero me queda el consuelo de haber coincidido en esta vida contigo, gracias por todos los momentos divertidos, tristes, difíciles y maravillosos que compartimos; por tus consejos como amiga, mujer y madre; por las carcajadas con las ocurrencias de tu característico humor”.