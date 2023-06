La intérprete de Ahí donde me ven no ha parado de hacerse presente en los escenarios, su más reciente aparición fue a lado de Christian Nodal interpretando por primera vez en vivo el tema Dime como quieres, donde el Foro Sol albergó 65 mil almas aplaudiendo el momento, eso sin olvidar las noches como invitada de lujo en los conciertos de Alicia Keys en Monterrey y CDMX con un lleno total en ambas ciudades, donde todo su público fue testigo de la elegancia y porte de Ángela Aguilar al interpretar junto a la neoyorquina con mariachi en vivo los temas Qué Agonía y Looking for paradise.

A esto se suma su segunda aparición este 2023 en 21 Under 21 de Billboard, así como el inicio de su próxima gira internacional Piensa en mí.