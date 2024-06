Desde el Cantón Vol. II (En Vivo) incluye canciones que sin duda traspasarán fronteras por la destacada interpretación de su vocalista, Chato y la manera única de tocar los instrumentos de Neto, Ismael y Omar.

Con una agradable esencia musical, Marca MP presenta canciones como Y me ven, Más que una diosa, Brillas, El Mentado, Lo que hay por aquí, No me quejo, Se me olvidaba, Te agradezco si te vas, Siempre activo ft. Herencia de Patrones y el tema inédito titulado Lejos.

A lo largo de su trayectoria, Marca MP se ha caracterizado por su versatilidad al momento de grabar nuevos materiales. Ya sea con versiones de estudio, o interpretando grandes temas totalmente en vivo, la agrupación liderada por Pedro Vargas (Chato), demuestra por qué es considerada dentro de los principales referentes del género regional mexicano.

A la par de tan esperado lanzamiento, Marca MP seguirá recorriendo gran parte de Estados Unidos con Simplemente Marca Tour, fechas muy esperadas por su público, amantes de la música sierreña y banda en vivo.

Desde el Cantón Vol. II (En Vivo) ya se encuentra disponible en plataformas digitales y en los próximos días, la agrupación estará estrenando el video oficial de su sencillo inédito titulado Lejos.