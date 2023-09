El tema se grabó en el estudio de grabación de Rulex, y en el video, participan también el cantante urbano Obher y el grupo de bailarines de Propulse.

“La verdad estamos muy contentos por el resultado, grabamos el tema a ritmo de dance club, y tiene una duración de un minuto 50 segundos, es un tema para disfrutarse, para bailar, en el que destacamos la alegría, la otra cara de lo que somos, y esto me hace sentir feliz y motivado porque para mí era un sueño hacer una canción para Culiacán, yo empecé haciendo esto para Eldorado, y lo hago porque yo represento a mi pueblo, y cuando me pidieron hacer una canción para Culiacán, pues acepté, el video ahí está y pues me llena de satisfacciones”, dijo