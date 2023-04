Lucy Gray Bairdes es el personaje clave femenino de esta historia, interpretado por Rachel Zegler y que está relacionado con un joven idealista Snow, detalló vanguardia.com

El guion está escrito por Michael Arndt y Michael Lesslie. Y esta producción está basada en el libro The Ballad of Songbirds and Snakes publicada en 2020 por la exitosa Suzanne Collins.