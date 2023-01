Leonardo Aguilar sigue demostrando su talento en la interpretación y composición con el estreno de su segunda producción discográfica que lleva por nombre “Y lo volví a hacer”, material que está compuesto por 10 canciones inéditas, nueve de las cuales están escritas por el cantautor.

Cantándole al desamor, Leonardo Aguilar muestra su versatilidad, logrando adaptarse a cualquier género musical como el mariachi, sierreño, banda sinaloense y canciones rítmicas, tal como se pudo observar en los estrenos previos al lanzamiento del álbum completo, con los temas “La Quiero Igualita”, “Por Eso Tú”, “No Lo Podía Hacer Mejor” y “El Comienzo Del Final”, mismos que lograron tener apoyo en plataformas digitales.

Sin dejar de mencionar que, “Y Lo Volví A Hacer” estuvo a cargo de la supervisión para la producción de Pepe Aguilar, que, junto a Leonardo, tienen para el público un material muy completo.

En “Y Lo Volví A Hacer”, se incluye el tema “Tres Tumbas”, un corrido inédito del compositor Tony Montoya y de los cuales, Leonardo gusta cantar en sus presentaciones en vivo, resaltando el amor a este género que por años ha sido destacado en el regional mexicano.

El focus track de este material es “No Puedo No Caer”, un tema que habla de la debilidad ante los encantos de otra persona, al no poder resistirse por su belleza y caer rendido a sus pies. “No Puedo No Caer”, cuenta con un videoclip grabado en la Hacienda La Quemada, en Zacatecas, mostrando a Leonardo bastante profesional, montando su caballo y logrando traspasar el sentimiento de la canción por medio de la pantalla

La carrera de Leonardo Aguilar ha ido escalando cada día más, esto a base de su profesionalismo, dedicación, amor a la música y sobre todo el cariño y respeto que le tiene a sus fans, los cuales lo motiva a seguir creando canciones únicas en el género y que rápidamente logren tocar sus corazones.