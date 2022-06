Leticia Calderón se contagia de Covid, ¡Por tercera ocasión!

La actriz de 53 años, Leticia Calderón se contagio de Covid-19 por tercera ocasión, con la que suman dos en este año.

En una entrevista que concedió para el programa Ventaneando, Calderón compartió que, de nueva cuenta, se contagió de Coronavirus y mencionó que, gracias a un proyecto en el que estaba trabajando, pudo darse cuenta de su diagnóstico.

Calderón dijo que se encuentra bien de salud, con síntomas leves, aunque sí lidiando con el cansancio.

“Me siento bien, empecé con una gripa muy fuerte, mucho ardor de garganta, y como calentura el primer día, y ya, nada más el cansancio, de repente me pongo las pilas y luego ya me viene el bajón horrible, en las tardes, pero ni modo, a tener paciencia”, aseveró.

También confesó que no sabe dónde se contagió, ya que no ha salido con frecuencia de su casa, además, por sus compromisos laborales no le ha sido posible salir de vacaciones.