$!Llaman a la paz en Rusia a través de la música en los Latin American Music Awards 2022

“Cada nación tiene derecho a vivir independientemente, cada ciudad tiene derecho a la plena seguridad, todos tenemos derecho a vivir bajo un cielo en paz, todos tenemos derechos a la felicidad, a la libertad, y es por esto por lo que ahora lucha Ucrania, es por eso que les pedimos que defiendan con nosotros apoyando a Ucrania.

“Ahora mismo, lo que está pasando en mi país, no es solo una guerra terrible, Rusia está cometiendo un genocidio contra los ucranianos, y esto no debe quedar impune. Mi país ama su música latina, porque la música no tiene fronteras”, expresó la cantante ante un público que se volcó en aplausos por sus palabras.