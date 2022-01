$!Llega febrero con grandes estrenos en series y películas

The Witcher: Blood Origin (sin fecha de estreno)

Por si esto no fuera a descubrir poco, Dion comienza a varios superpoderes que su madre debe de aprender a encubrir y proteger con la ayuda de Pat, el mejor amigo de Mark. De esta manera la familia trata de evitar que otros exploten y se aprovechen de sus extrañas habilidades.

Love is Blind es un reality show de citas a ciegas producido por Netflix. ... Aislados del mundo exterior, los concursantes irán teniendo citas a ciegas con los distintos pretendientes durante 10 días y, cuando estén seguros de lo que sientan, podrán pedirle matrimonio al elegido o elegido.

Hugo Beltrán (Jesús Mosquera) es un stripper joven, guapo y despreocupado. Una madrugada se despierta en un velero, tras una noche de fiesta y excesos, al lado del cadáver quemado de un hombre. Es el marido de Macarena , su amante (Cristina Castaño), una mujer madura y poderosa con la seguramente que una tórrida relación. Hugo no recuerda nada de lo que ocurrió la noche del crimen, pero está seguro de que él no es el asesino, sino la víctima de un montaje para inculparlo.

Will Sawyer (Dwayne Johnson) es un antiguo líder del Equipo de Rescate de Rehenes del FBI y un veterano de los marines. En la actualidad trabaja como asesor de seguridad encargado de gestionar las infraestructuras de los rascacielos más grandes del mundo.

Will deberá viajar a China, donde se encontrará con que el edificio más alto y seguro del mundo de repente ha comenzado a arder. Pero entonces, será acusado de este suceso, y acabará envuelto en diversos peligros. Aunque no será sencillo, Will buscará a los verdaderos responsables del incendio para limpiar su nombre, a la vez que tendrá que intentar salvar a su familia atrapada dentro del rascacielos