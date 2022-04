Con el objetivo de seguir ofreciendo novedades a sus seguidores, el grupo norteño Los Dinámicos del Norte presentó su nuevo disco titulado Que no me vean llorar, el cual ya está sonando en la radio y en la mayoría de las plataformas digitales.

“El disco está compuesto por 10 temas, de los cuales son temas inéditos, entre ellos está Mírame a los ojos, algunos cover como Que no me vean llorar, además de algunos corridos, rancheritas, y de este disco, se desprende como sencillo el tema que da nombre al disco Que no me vean llorar, y ya tiene también video oficial”

Núñez destacó que esta nueva producción representa la número 44 en su trayectoria musical, lo cual los llena de mucha satisfacción, sobre todo al saber que siguen en el gusto del público que los ha apoyado a lo largo de cuatro décadas de existencia.

El vocalista de la agrupación sinaloense compartió que este año ha sido bueno en materia de trabajo para ellos, realizando presentaciones en lugares como Tijuana, Rosarito y próximamente en Michoacán.

Núñez compartió también que entre los nuevos proyectos que están realizando se encuentra la grabación de un disco homenaje a su padre, uno de los fundadores de la agrupación, el cual llevará por título “Los tesoros de mi padre”, el cual contendrá todos los éxitos de la agrupación, el cual tiene previsto ser lanzado en tres meses más, ya que actualmente se está grabando en estudio.

“Este disco será especial para nosotros, y la idea es que en el disco agreguemos también la voz de mi padre en las grabaciones, todo hecho de una manera profesional, grabando en total 10 temas y que de igual forma será lanzado en todas las plataformas”.

Los Dinámicos del Norte está conformado por Jesús Alberto Núñez, primera voz y bajo sexto; Fernando Núñez, bajo y segunda voz; Guillermo Núñez, acordeón; y Gregory Gamino, batería.

