Lucía Méndez confiesa que ya firmó su voluntad anticipada en caso de caer en coma

Tras el complicado estado de salud que enfrenta Carmelita Salinas por un derrame cerebral que la mantiene en coma, algunas personalidades del espectáculo nacional han reflexionado al respecto y confesaron que ya cuentan con testamento, última voluntad o ambas, esto en dado caso en que se enfrenten una situación similar.

En ocasión, Lucía Méndez está presente que ya cuenta con una “Voluntad anticipada” en dado caso de que sufra algún tipo de percance en su salud que la orille depende de una máquina y el diagnóstico no sea favorable. Además, indicó que no le gustaría estar conectado a un aparato de apoyo, por lo que tomó la decisión.

“Yo ya la tengo firmada, 'voluntad anticipada', sí, yo ya la tengo porque no quiero que me tengan conectada si ya no tengo remedio”, declaró en un encuentro con los medios recuperado por Hoy .

La protagonista de Viviana dejó entrever que su familia tiene conocimiento de su voluntad, incluso recordó las palabras que, en algún momento, le externó a su único hijo, Pedro Antonio Torres. “Yo le dije a mi hijo: 'Si un día me ves que estoy muy mal y que ya no hay remedio no me conectes, déjame ir'”, mencionó.

Lucía Méndez también comentó que cuenta con un testamento desde hace cinco años, por lo que actualmente no se siente preocupada por qué pasará con sus bienes cuando ella ya no esté. La intérprete de Corazón de piedra descrito que en los próximos días hará un par de cambios en dicho documento, pues quiere incluir a su nieta como parte de los beneficiarios.

"La semana que entra tenemos una cita con el notario para poner cosas para Victoria [su nieta], es algo realmente muy grande para mí", dijo.

El encuentro con los medios ocurrió en el marco de una entrega de premios donde Lucía Méndez fue galardonada con la “Medalla Silvia Pinal” por su larga y exitosa carrera artística. La actriz agradeció a los miles de fans que la han apoyado durante todos estos años y mencionó que le debe todo al público, pues la han mantenido vigente.

Ana Martín es otra de las personalidades que recientemente compartió que ya cuenta con una carta de desahucio como prevención, pues cabe señalar que la actriz de 75 años no está casada y no tiene hijos. En una entrevista para el matutino de Televisa, la protagonista de El pecado de Oyuki manifestó que no quiere dejar esa importante decisión en manos de otras personas.

“Yo tengo mi carta de desahucio, sí, si la tengo. Yo soy sola y no quiero que nadie cargue con eso sino yo lo quiero hacer y ya lo hice, se hace con notario y con dos testigos”, declaró ante las cámaras de Hoy .