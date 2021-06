$!Luis España quiere ser un gran mago para jóvenes y adultos

“Con eso me quedé fascinado con su magia, y de ahí me abuelo se sabía y se sabe todavía trucos con monedas, siempre me gustó, y cómo me gustaba recuerdo que mis papás me hicieron una fiesta con la temática de magos, un saludo al Mago Rubí; de hecho, me gustaba tanto que en Carnaval cuando vendían en una tienda de ‘Bromas y trucos’, siempre me compraban alguna cosa, algún juego, así fue todo, lo agarraba y lo dejaba”, recuerda.

“Mi interés por la magia empezó cuando a los 7 años, mi abuelo me mostró un truco de cartas llamado “el truco de las 21 cartas”, mi abuelo y yo solíamos jugar cartas todos los días después de que yo saliera de la escuela, él me mostraba diferentes trucos, pero jamás me los revelaba, creo que ahí entró esa curiosidad por la magia”, dice.

Fue hasta que entró a la Universidad cuando en definitiva a través de tutoriales de YouTube empezó a realizar trucos.

“A mis 18 años, cuando ya estaba en la Universidad, navegando por YouTube me encontré con un video que tenía por título ‘Cómo encontrar una carta’, enseguida lo vi y mi sorpresa es que existía mucho material en esta red social, duré semanas enganchado mirando tutoriales”, dice.

Tanto fue su interés y su pasión por este arte-profesión que navegando y buscando en redes sociales se enteró de un Congreso Nacional en Ciudad de México.

“Cuando realmente me enamoré de este arte, fue cuando me enteré de que habría un Congreso de Magia en la Ciudad de México, no lo pensé tanto y asistí, ahí mi sorpresa fue ver a casi 80 magos de toda la República y otros de diferentes Países, y después de ver tantos actos diferentes me enamoré por completo de la magia”, comenta.

“Me voló la cabeza ahí, y de ahí me dije ‘yo tengo que hacer esto, ya no como un hobby, yo tengo que hacer esto’. Al principio sabía que tendría que hacer trucos para niños, aunque no era lo mío, porque yo quería hacer trucos para jóvenes y adultos, pero sabía que era un parteaguas, empecé a hacer show para niños, con cosas muy visuales que les llamarán la atención, poco a poco, así fue como empecé, hasta después enfocarme hacer trucos más para adultos”, dice.

Actualmente, Luis España se ha presentado en teatros de diferentes ciudades del País, hoteles y ferias, y algunos eventos privados, empresariales y bodas.

“Cuando a mí me hicieron magia fue como ‘wow qué increíble’, yo quiero hacer sentir a las personas, así como yo me sentí la primera vez, asombrado; cuando vienes y haces algún truco de cartas he visto a personas ya adultos, cómo que le mueves algo, le mueves ese chip, y si haces que esa persona se sienta así te siente muy bien, aunque sabemos que todo es un truco, yo no vendo el que tengo poderes, y algo así, sino que es un juego, una habilidad y que por un momento eso es magia”, explica.

“Mi sueño es hacer un grupo de magos y viajar por todo México, y expresar nuestro arte, que la gente disfrute lo que hacemos y pase un rato muy agradable”, comenta.

Su nombre artístico

El apellido España está conectado con su familia, ya que el segundo apellido de su abuela materna es España, y fue por lo que se decidió el adoptarlo.

PERFIL

Nombre artístico: Luis España

Nombre real: Luis Ángel López Valdez

Edad: 27 de años

Padres: Beatriz Valdez y Marcelo López

Hermanos: Joan y Anael López

Abuelos maternos: Teresa Flores España y Luis Gonzaga Valdez

Abuelos paternos: Ana María Orozco y Manuel López