Manifiesta Julio Preciado aspiraciones políticas

El cantante de regional mexicano Julio Preciado manifestó su interés en formar parte de la política, con una diputación local para el 2024.

En una entrevista con Felipe Guerrero, de FG Noticias, el mazatleco destacó que no tiene necesidad de robar a nadie, la música le ha dado lo suficiente para vivir como vive y que le gustaría una nueva trinchera para ayudar.

“Creo que si ayudo a mi gente desde mi trinchera, en un cargo público sería doblemente de ayuda para la gente que más lo necesita, en este caso las colonias más necesitadas, y la gente más necesitada que es lo más importante”, dijo en la entrevista transmitida por Facebook.

Consideró que aspirar a una diputación local es bueno, porque no puede correr ni aspirar a cargos mayores si no está capacitado.

“Tengo dos años para empaparme y es lo más importante, no quiero que me pase lo que me pasó hace algunos ayeres que me metieron de primer regidor de Mazatlán y no sabía ni la O por lo redondo, la verdad se siente mucha impotencia cuando no conoces en la que te estás metiendo”, reconoció.

“Yo fui honesto, dije no puedo con el cargo, les dejo a mi hermana, licenciada en derecho, mal no lo hizo, Blanca Preciado hizo un buen trabajo”.

Ahora, a sus 56 años considera que tiene la madurez para hacer un buen papel.

“Vamos a empezar desde abajo, soy realista”.

Ante la pregunta de si se postularía con algún partido dijo no saber.

“No sé, el que gana es por el nombre, la gente vota por la persona, Mazatlán vota por la persona”, aseguró.

“Desde mi trinchera sería interesante seguir ayudando pero más si tienes un cargo sería muy beneficioso para toda la gente, que confía en uno por la honestidad, por la transparencia, soy una persona muy transparente, necesidad no tengo, gracias a Dios, la vida de artista y de cantante me ha ido muy bien”.