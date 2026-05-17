Marina de Tavira debuta en Cannes en la película Siempre soy tu animal materno

Marina de Tavira debutó este sábado en el festival de Cannes como protagonista de la película Siempre soy tu animal materno, de la cineasta costarricense Valentina Maurel.

La película, que cuenta con coproducción mexicana de la mano de Pimienta Films, se estrenó este sábado entre aplausos en la sección Una cierta mirada, la segunda en importancia del festival de la Costa Azul.

El pase de gala supuso la primera participación de Marina de Tavira en el Festival de Cannes.

“Es una locura, una locura. Me encanta estar con una película que es representación latinoamericana en este festival. Es un festival que me faltaba y vaya festival”, declaró Marina de Tavira.

“Estoy muy emocionada y muy orgullosa y muy agradecida de que me hayan invitado a esta película. Y emocionalmente como actriz cambia cuando te has visto en pantalla en la historia, ya con la representación del público” añadió sobre su primer visionado de la cinta.

Como en Roma de Alfonso Cuarón, la actriz interpreta el papel de madre, una escritora mexicana de poesía con dos hijas con problemas.

“Estoy muy nerviosa, es la primera vez que la veo y estoy como muy conmovida por mis chicas, mis hijas hermosas, hermosas actrices”, explicó sobre el recibimiento de la película que fue muy aplaudida.

La función fue presentada por el delegado general del festival, Thierry Frémaux, que resaltó que es la segunda película de Costa Rica que el certamen exhibe en sus 79 años de historia.

En el estreno mundial, de Tavira fue arropada por numerosos mexicanos, directoras de festivales del país y por su pareja, el actor, productor y director Diego Luna.

Todavía se desconoce el recorrido de la película que debería verse también en México.