$!Max Peraza y Casimiro Zamudio unen sus talentos en ‘Suénala’

“Cuando se lo propuse (hacer el dueto), no batallé nada, siempre estuvo disponible y me ha enseñado mucho, inconscientemente, he aprendido mucho de él en cuanto a la música, y se lo agradezco”, expresó Max Peraza.

Casimiro destacó que lo más valioso de este dueto es su experiencia que se combina con la juventud de Max Pereza.