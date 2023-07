En el tema, los artistas se unen para tejer una historia sobre los problemas que conlleva estar en una relación tóxica, iluminando al mismo tiempo la tranquilidad que se consigue al poner fin a esos círculos viciosos.

El tema es una muestra del talento latino y de su capacidad para llevarnos a diferentes lugares con sus ritmos únicos. Piso 21 se ha consolidado como uno de los grupos más prolíficos de la música latina con un impresionante repertorio de canciones exitosas que han generado más de 11 mil millones de reproducciones a nivel mundial.

El mes pasado, Piso 21 unió fuerzas con la superestrella urbana latina Nicky Jam para el anticipado lanzamiento del tema Déjalo en visto.

Actualmente, el grupo se prepara para su próxima gira Los Muchachos US Tour, que los llevará por las principales ciudades de los Estados Unidos, comenzando el 8 de septiembre en Nueva York y terminando en Dallas el 1 de octubre.

La gira llega a través de Loud And Live y Tesa Entertainment en asociación con el equipo de administración global del grupo, Three Six Zero.

Piso 21, es uno de los grupos más prolíficos de la música latina, tiene un repertorio impresionante de canciones de éxito que han acumulado más de 10 mil millones de reproducciones en todo el mundo.

El grupo se ha establecido como artistas completos capaces de crear y curar canciones que no solo conectan con sus fanáticos, sino que también resuenan dentro del mercado global. Los miembros son cantantes, intérpretes, compositores y multi instrumentistas consumados por derecho propio, todos talentos distintivos que cada uno trae a la mesa al crear su marca única de música.

El supergrupo ha colaborado con artistas como Black Eyed Peas, Maluma, Manuel Turizo, Paolo Londra, Myke Towers y Nicky Jam, por nombrar algunos. Actualmente se encuentran preparando su próximo lanzamiento discográfico que incluirá singles con grandes colaboraciones como Nicky Jam, Ryan Castro, entre otros más.