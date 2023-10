La cantante Danna Paola subió al cuadrilátero del T-Mobile Arena en Las Vegas para cantar el Himno Nacional Mexicano, previo al combate entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Jermell Charlo en Las Vegas.

Ante más de 20 mil personas en la intérprete de 28 años, cantó con mucho orgullo y con los ojos cerrados mientras el público la acompañaba y le aplaudía, en interpretación impecable.

Al finalizar su actuación, la intérprete mantuvo el micrófono para gritar “¡México te amo!” y “¡Viva México!”, ello mientras sostenía una gran sonrisa en su rostro.

En Las Vegas la gente reaccionó con gritos de apoyo y una lluvia de aplausos, a lo cual se sumaron las reacciones en redes sociales.

Tras el himno, otros artistas mexicanos que estuvieron fueron Santa Fe Klan y Tornillo, quienes interpretaron ‘Por mi México’ para desatar la locura en la atiborrada sede del encuentro.

Al día siguiente, en sus redes sociales, la cantante compartió que con esa interpretación venció uno de sus más grandes miedos.

“Aprendí una gran lección y jamás pensé que llegaría el momento de entonar el Himno Nacional Mexicano, y llegó el momento. La presión, la responsabilidad, los nervios, la dificultad del mismo y las dudas sobre mí misma rechazándolo por años, por miedo al que dirán, a equivocarme, nada más de pensarlo, la ansiedad del momento no me dejaba dormir, se me hacía un nudo en el estómago, y me tomo mucha valentía aceptar que llegó esta oportunidad en el momento perfecto, y fue todo un proceso, de confianza, de seguridad, de preparación...de conexión y fue un acto de amor puro... Y LO HICE! Lo logré”, escribió.

“Me siento muy orgullosa de haberlo logrado, aún sigo procesando lo impactante que es estar ahí, wowwww. GRACIAS!! @canelo por dejarme acompañarte, por tu apoyo, por representar al país junto con todos los que estábamos allí, por dar todo de ti! SE GANÓ CAMPEÓN. GANÓ MÉXICO, GANAMOS!!! Me llevo esta noche como uno de los mejores momentos de mi vida”.