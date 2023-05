Michell disfrutaba ir a la casa de su abuelo en donde lo escuchaba cantar siempre que tenía la oportunidad, e impulsaba su curiosidad por el ámbito musical.

A una corta edad ingresó a una academia de danza, la cual dejó cuando entró a sexto año de educación primaria, y al no tener ninguna actividad extracurricular, Michell ingresó a un coro de talla estatal a sus 11 años.

“Una amiga de mi mamá le dijo ‘¿no quieres meter a Michell una orquesta sinfónica y juvenil’? y sí, fui a la orquesta, se llamaba Orquesta Sinfónica y Coro Esperanza Azteca de Sinaloa, ahí estuve, hice la audición, quedé como soprano”, recordó Michell.

Durante cinco años, Michell fue creciendo como músico y desarrollando su talento para transmitir por medio de su voz, con canciones principalmente líricas y de ópera.

Al mes de haber ingresado, la pequeña Michell fue seleccionada para tener un solo en el concierto más cercano a la fecha, y con el paso del tiempo, las invitaciones como solista continuaron llegando y fue suficiente para motivarse a seguir con su pasión.

“Decidí salirme de la orquesta porque ya tenía creo que 15 años y me metí a la carrera técnica en Emuas (Escuela de Música de la UAS), ahí estuve como dos semestres, pero me salí porque realmente no me daban los tiempos, pero ahí pues aprendí igual muchas cosas mucha formación académica”.

Pese a su salida del grupo coral que le abrió las puertas a lo que consideraba su propósito de vida, continuó participando en coros tanto infantiles como de iglesia.

Sin dejar de cantar, Michell descubrió su amor por el canto popular, además aprendió a tocar el ukulele y el piano.

“Me gustó descubrir muchas cosas de mí, que no solo me apasionaba la música clásica o la ópera, sino también disfrutaba mucho de la música en general, todos los géneros y me gustaba mucho aprender muchas técnicas y muchos nuevos géneros”, dijo Michell.

Cuando llegó el tiempo de elegir una carrera universitaria, Michell entró a la licenciatura en Música en la Máxima Casa de Estudios, lo que le mostró que tal vez su camino en la música clásica sería más adelante y, al año, dejó esta primera carrera.

En el siguiente ciclo escolar, Michell entró a la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Occidente donde se integró en el Taller de Música.

“No dejé de estar cantando, igual estuve en varios coros y ahorita lo único que hago es el Taller de Música y estaba en un grupo que se llama Las Flowers, se llamaba porque ya no existe, pues me gusta mucho estar ahí”, explicó Michell.

Pese a que tomó un camino distinto al que todos esperaban, la joven artista lleva consigo tanto el amor como la disciplina que la música le ha dejado, pues no es tan sencillo como muchos suelen creer.

“Es una ciencia que de verdad tienes que aprender como si fuera algo nuevo, como un idioma porque es muy extensa viéndolo del lado que lo veas, como expresión artística o como medio de trabajo”, sostuvo.

Michell ha contado con el apoyo incondicional de sus padres, quienes han visto la dedicación y el cariño que la joven tiene por el arte desde el primer día.

“Cuando estás arriba del escenario, ver que a las personas sí les gusta lo que están escuchando, tu voz, el mensaje que quieres transmitir con cada canción”, detalló Michell.

“A mí me gusta mucho ese sentimiento, de sentir esa adrenalina, esa emoción de que ya te vas a presentar, siento que eso es lo más bonito”.