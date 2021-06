Miguel Bosé causa preocupación por su manera de hablar

De igual manera el cantante tuvo oportunidad de interpretar Nada Particular hacia el final del programa, mientras que algunas personas en redes sociales celebraron dicha canción, otros afirmaron que hizo playback.

Durante sus intervenciones en este primer capítulo de La Voz, el cantante reiteró varias veces que no le parecía justo el que las otras coaches intentaran “comprar” a los concursantes con regalos, esto como una estrategia para que los eligieran a él y no se unieran al equipo de María José, quien ofrecía sudaderas o Edith Márquez, quien ofertaba pulseras.

No obstante, a través de redes sociales Miguel Bosé fue duramente criticado por su manera de hablar, algunas personas afirmaron que no se le entendía lo que decía. “Es el José José versión español”, aseguró uno de los internautas, esto de acuerdo con información de Infobae.

Y es que desde sus últimos conciertos, su participación como juez en el reality show infantil Pequeños gigantes y hasta la grabación de su álbum MTV Unplugged en 2016, se había comentado que el excéntrico cantante había perdido la voz. Hasta ahora, que el artista reveló en un adelanto cuál es su condición de salud.

“Mi voz va y viene, ahora puedo hablar, pero he llegado a no tener voz”, expresó el hombre que también escandalizó al separarse de su ex pareja, Nacho Palau, y enfrascarse en una querella con él en los tribunales por asuntos relacionados con la patria potestad de los dos pares de gemelos con los que conformaron una familia a través de los años.