La imagen desató también varios comentarios entre los internautas quienes consideraron que el bebé parecía más grande que uno de poco más de un mes de nacido, por lo que especularon que podría no tratarse de León.

Sin embargo, en las redes sociales se ha viralizado una fotografía que fue compartida por la periodista Viridiana Mata del hijo de los famosos siendo cargado por su abuela. Ante el hecho, Cynthia Rodríguez pidió que se evitara viralizar la imagen por seguridad de su hijo. Sin embargo, los internautas consideraron que posiblemente la ex conductora de Venga la Alegría ya habría vendido la exclusiva de las primeras imágenes de su hijo con Carlos Rivera.

Posteriormente, la misma persona que publicó la supuesta fotografía de León, compartió un mensaje que le habría enviado Cynthia en el que le pedía no viralizar la imagen, mensaje que podría ser la confirmación de que sí se trata de León.

“Te quiero pedir un favor, como mamá, me ayudas a que no se haga viral la foto de mi bebé; por seguridad de el. Pero no fue decisión de nosotros compartirla sobre todo por la seguridad de León”.Sin embargo, la periodista arremetió contra la petición de Cynthia y aseguró que la petición de la conductora sería por la “exclusiva a la revista”, sin mencionar el nombre de alguna publicación o simplemente porque se sienten muy famosos.

“Por la seguridad del bebé??? o por la exclusiva a revista??? o porque se sienten tan famosos?”.

En un video compartido en TikTok -@zu.132- revelan el mismo mensaje de Cynthia que supuestamente habría mandado a la persona que filtró la imagen y aseguran que posiblemente la conductora y Carlos Rivera habrían tenido apalabrada con algún medio la exclusiva para presentar las primeras imágenes de León.