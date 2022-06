$!Mostrará ‘Pinocchio’ de Guillermo del Toro, un personaje desobediente y contestatario

“Me interesaba mucho que no fuera a favor de las buenas costumbres y la estructura de la mayoría de los ‘pinochos’, que si eres desobediente es malo, este personaje apuesta a que es bueno ser desobediente y no seguir órdenes, yo no creo en esa transformación, creo que para ser quien eres no tienes que traicionar tu naturaleza”, dijo multigalardonado al Óscar.

Del Toro, ganador del Óscar a mejor director en 2018 por su multipremiada película La forma del agua dio detalles del filme que se rodó en Estados Unidos y México y aseguró que su nueva cinta no podría ser más personal, y que le importaba tocar temas como el amor, la muerte y lo que significa ser humano.

“Lo que me importa es si me conmueve, si me hace reír, si me hacer llorar, si lo entiendo; no podría ser más personal la película, evidentemente tiene que ver con la vida, la muerte, el amor, (acerca de) qué es comportarse como un títere, y qué es comportarse como un ser humano”, enfatizó.