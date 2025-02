Muere Angélica Infante, sobrina nieta del ídolo de México Pedro Infante

De acuerdo con el periodista musical Chava Rock, Angélica había sido hospitalizada durante al menos dos días debido a complicaciones de salud. Aunque recibió atención médica y fue dada de alta, su estado no logró estabilizarse, lo que llevó a su fallecimiento.

”La familia Infante Gamboa agradece sus oraciones y muestras de cariño para nuestra amada Angélica Infante”, señala el comunicado emitido por la familia, además de compartir el horario y lugar donde se desarrollaría la misa.

“Angélica Infante ahora está en presencia de nuestro Señor Jesucristo”, escribió en su cuenta de Facebook, más tarde Dora Infante, la hermana de la cantante, compartió algunos detalles sobre el funeral.

Hasta ahora, los seres queridos de la cantante de rock mexicana no han hablado sobre las causas de muerte de Angélica Infante; sin embargo, el periodista Chava Rock, quien era cercano a la artista, compartió algunos detalles, señala elfinanciero.com

En un video que subió a sus redes sociales, Chava Rock indicó que Angélica Infante tuvo complicaciones de salud, por lo que recibió atención médica en un hospital, luego de haber presentado un derrame cerebral y aunque más tarde le dieron el alta, la artista falleció.

“Angélica Infante tuvo un derrame cerebral, el fin de semana tuvo algunos problemas. Tengo entendido que tuvo atención hospitalaria, lamentablemente por la mañana (del 5 de febrero) falleció en su casa”, dijo en el clip.

La familiar de Pedro Infante no ha sido la única artista que ha presentado este padecimiento, ya que durante diciembre del año pasado, el cantante Raphael experimentó un accidente cerebrovascular.

Entre los factores de riesgo de un derrame cerebral se encuentran los hábitos negativos como fumar productos con nicotina, beber en exceso, tomar drogas o no hacer actividad física; así como problemas de salud tal como la enfermedad de las arterias coronarias y el colesterol alto, según con la Office of Disease Prevention and Health Promotion.

Angélica, además de ser pariente de Pedro Infante, logró desarrollar una importante carrera en la música al ser parte de la escena underground del rock, en la que destacó durante la década de los años 80.