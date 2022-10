$!Muere el actor y comediante Leslie Jordan

El querido actor y comediante Leslie Jordan, murió a los 67 años al estrellar su auto contra una pared en una calle de Los Ángeles. Fuentes policiales informaron que Jordan conducía en Hollywood este lunes por la mañana cuando se sospecha que sufrió algún tipo de emergencia médica y estrelló su auto contra un edificio. Falleció en el acto.

Leslie Jordan ganó popularidad por sus trabajos en programas de televisión como Will and Grace, Hearts Afire, The Cool Kids, Call me Kat y American Horror Story.