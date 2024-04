En este comunicado que se subió en la cuenta oficial de Facebook de Roberto Cavalli, el director creativo de la marca, Fausto Puglisi, señaló “querido Roberto, puede que ya no estés físicamente aquí con nosotros, pero sé que sentiré tu espíritu conmigo siempre. Es el mayor honor de mi carrera trabajar bajo tu legado y crear para la marca que has fundado con tal visión y estilo”.

A pesar de ser un referente, él mismo contaba que no se consideraba diseñador. “No hay que llamarme diseñador porque nunca he sido capaz de esbozar una silueta. Mi talento tiene que ver con hacer que las telas y las mujeres sean especiales. Mi sueño es hacer vestidos que cambien la vida de las mujeres. Los más hermosos tienen ese poder”, aseguraba en su autobiografía, titulada Just Me y publicada en 2013.

Detrás de este icono que ha marcado para siempre el mundo de la moda, se escondía una historia marcada por la superación y también por la tragedia. Cuando tenía tres años, su padre fue asesinado y la imagen del momento en el que se lo llevaron para ya no volver nunca más le han acompañado hasta el fin de sus días.

En su etapa como estudiante, Cavalli tenía problemas de concentración y hasta los 20 años tartamudeaba. Pero nada le impidió graduarse en la Academia de Florencia y adentrarse poco a poco en su gran pasión, de la que hizo su profesión.

Debut en la moda

En los años 70 Roberto Cavalli comenzó a estampar cuero y sedas con unas técnicas que atrajeron a algunas de las mejores marcas francesas, incluida Hermès. También en esa década, Cavalli comenzó a presentar sus colecciones en París para abrir posteriormente una tienda en Saint-Tropez.