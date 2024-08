La noticia de su muerte fue confirmada por su familia a través de una triste publicación en su Instagram; ahí no sólo lo recordaron por su talento en el mundo del rap sino también por ser “padre, hermano, tío y amigo”.

De acuerdo con medios extranjeros, Fatman Scoop después de que colapsó en el escenario fue trasladado de urgencia a un hospital en donde habría recibido RCP, es decir reanimación cardiopulmonar.

Después de que se dio a conocer el fallecimiento de Fatman Scoop, famosos y fans del rapero realizaron publicaciones en donde lamentaron su deceso.

El productor Santos Ramos compartió una publicación en Instagram en donde le dio el pésame a la familia del rapero y agradeció el apoyo que recibió de él para impulsar su carrera en la industria de la música.

“No puedo empezar a expresar lo que he aprendido de este hombre. Me ha dado tantos regalos directa e indirectamente. Por ejemplo, la firma de Fat Man Scoop me ayudó a conseguir mi propio show en Hot 937”, externó Santos Ramos acompañada de una fotografía en donde estaba a lado de Fatman Scoop.