Muere Robert Duvall, actor de ‘El Padrino’ e ‘Impacto Profundo’, a los 95 años

El comunicado también señaló que el actor murió “en paz” en su hogar en Middleburg, Virginia. Hasta el momento no se han dado a conocer las causas de su fallecimiento.

“Su pasión por su trabajo solo era igualada por su profundo amor por los personajes, una gran comida y disfrutar de la conversación”.

“Ayer nos despedimos de mi amado esposo, amigo querido y uno de los más grandes actores de nuestro tiempo. Bob falleció en casa, rodeado de amor y comodidad”, señala un comunicado difundido por su agencia de relaciones públicas, de acuerdo con CNN.

El actor estadounidense Robert Duvall, reconocido por su participación en El Padrino, falleció a los 95 años, en su casa en Middleburg, Virginia, confirmó su esposa, Luciana.

La familia pidió privacidad en estos momentos en que atraviesan el duelo e invitó al público a honrar la memoria del actor viendo una película.

“Hacerlo de una manera que refleje la vida que vivió: viendo una gran película, contando una buena historia alrededor de una mesa con amigos o dando un paseo por el campo para apreciar la belleza del mundo”.

Con varias décadas en el cine y la televisión, la carrera de Robert Duvall incluyó producciones como Apocalypse Now, The Godfather Part II, The Conversation, Network y The Natural.

También formó parte de la miniserie Lonesome Dove, dentro de una trayectoria que, de acuerdo con la información disponible, se extendió por décadas en la industria del entretenimiento.

Fue ganador del premio de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas como Mejor Actor por su papel en Tender Mercies, donde interpretó a un cantante de música country retirado.

El actor es identificado por su participación en El Padrino, película dirigida por Francis Ford Coppola, así como por su trabajo en Apocalypse Now, ambas mencionadas entre sus producciones más conocidas.

Su carrera incluyó múltiples papeles en cine y televisión a lo largo de décadas, con presencia en distintos géneros y proyectos.

En total, su trayectoria se extendió por cerca de siete décadas, de acuerdo con los reportes disponibles.