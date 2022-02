Hace ocho años, compartió Palazuelos, la empleada lo demandó laboralmente pero las acusaciones no procedieron y desde su perspectiva, esta es la razón por la que ahora ella “presta” para hablar mal de su hotel.

“Todo eso es gente que le pagan, que es pura guerra sucia. Esta señora es una señora que hace como ocho años me demandó laboralmente y el juicio nunca le prosperó porque yo nunca fui su patrón, su patrón era una compañía. Quedó muy herida. Y ahora se presta a estar diciendo cosas y demás”, expresó.

Palazuelos advirtió que ninguna guerra sucia detendrá sus aspiraciones políticas e incluso afirmó que cuando llegue a ser titular del ejecutivo “ajustará cuentas” con las personas que lo han difamado.

“Esas son patadas de ahogado. A mí ninguna guerra sucia me va a parar y todas esas gentes que están difamándome, que están diciendo cosas, yo estoy apuntando eh, no crean que no estoy apuntando. Ya llegará el momento, cuando yo sea titular del ejecutivo, que ajustemos cuentas”, expresó.

El ‘Diamante Negro’ aseguró que comida que ofrece en el Hotel Diamante K, es fresca y que el pan y las tortillas se hacen a mano.