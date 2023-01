Gloria Trevi ha respondido a la nueva demanda de abuso sexual que la acusa de haber conseguido chicas menores de edad en los años 90 para su ex productor, Sergio Andrade.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, la cantante mexicana escribió lo siguiente. “Ser víctima del abuso físico y sexual es de lo peor que le puede suceder a un ser humano, lo digo y lo sé como sobreviviente; mis sentimientos están con cualquiera que haya sido víctima de cualquier tipo de abuso, pero no me quedaré callada mientras me acusan injustamente de crímenes que no cometí”.