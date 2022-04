Nodal asegura que su mamá no tiene cáncer

La noticia de que la mamá de Christian Nodal, la señora Cristy, tenía cáncer se difundió rápidamente por los medios de comunicación y en redes sociales, y ahora, es el propio cantautor quien explica la situación.

Resulta que Cristy esta libre del cáncer, pero no fue un “milagro” como se dice, si no un mal diagnóstico y no tiene ese padecimiento, así lo aseguró Christian Nodal a través de un video en vivo, “yo creo que fue mil por ciento un mal diagnóstico... mi mamá está bien Gracias a Dios, está en la playa ahorita, tranquilita, recuperándose”.

Fue en ese mismo video en vivo donde Nodal adelantó que planea irse a vivir a Estados Unidos, particularmente en Los Ángeles, donde se le ha visto recientemente, y explicó que lo hará porque en México no puede disfrutar de sus lujos con tranquilidad.

“Pues es que es muy complicado vivir en México, es como que no puedes tener nada a gusto, ¿sabes? No puedes tener tu carro bonito, tu casa bonita, porque todo mundo va a saber dónde vives, todo mundo va a saber en qué carro andas”, contó Nodal en una transmisión en vivo en redes sociales.

“Me pasó, tenía un Ferrari que nomás existía uno en todo México y obviamente la gente sabía dónde estaba, cuándo pasaba y todo eso. No me gustaba que no hay privacidad y aquí es como ‘no importa’, aquí hay un montón de gente que tiene sus lujos, sus carros, sus casas y todo, entonces no es común que la gente se sorprenda y en México sí, la gente dice ‘ah, no manches’, aquí no, entonces por eso me gusta más aquí”, sentenció.

Por otra parte, en ese mismo en vivo donde estuvo respondiendo preguntas de sus seguidores se aclaró que no le ha pedido el anillo a Belinda, ni lo hará.

Mientras que diversos medios aseguran que ya tiene una nueva relación, pues a su llegada a un concierto de Villahermosa, Tabasco, se vio acompañado de la influencer Aurora Cárdenas.