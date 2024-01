Britney Spears, ha sorprendido a sus fanáticos al compartir a través de cuenta de Instagram un reel en el que se disculpa con su ex pareja, el cantante Justin Timberlake por las declaraciones realizadas en su autobiografía The Woman in Me, publicada el año pasado.

La famosa cantante estadunidense compartió un video de su ex novio junto al conductor de televisión Jimmy Fallon donde el presentador trata de tocar canciones famosas con instrumentos de juguete acompañado de sus invitados y reveló sí le gusta o no la nueva canción de Justin Timberlake, Selfish.

Las declaraciones de Britney Spears en su autobiografía aparentemente dañaron la reputación de Justin Timberlake al revelar que el cantante supuestamente la había pedido que se realizara un aborto porque él le dijo que no quería tener hijos, además de que Justin supuestamente habría traicionado a Britney al revelar que sí habían mantenido relaciones sexuales a pesar de que la ‘princesa del pop’ había dicho que ella esperaría hasta el matrimonio para tener intimidad, señaló milenio.com