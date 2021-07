‘Palomazo’ de Paul McCartney se vuelve tendencia

Un video de Sir Paul McCartney se volvió tendencia este fin se semana luego de que se aventara “un palomazo” en una fiesta, lo que hizo que los usuarios enloquecieran en las redes sociales.

En el video, se aprecia a McCartney quitándose la chaqueta de su traje y comienza a cantar “I Saw Her Standing There”, un famoso tema de la emblemática banda de The Beatles.

Al escuchar las notas de la música, la gente enloqueció y sacó su celulares para inmortalizar el momento, mientras lo acompañan cantando.