$!Para Jofrán la música ya no es un pasatiempo, ahora es su vida

Aún sin saber qué pasará con su carrera, Jofrán dio una entrevista para Noroeste, en la por primera vez habló de sus proyectos como solista y hasta un poco de su vida personal, está es la primera entrevista que da en forma. Ahí adelantó que su primer acercamiento con la música fue a los 6 años.

“A los 6 años mi papá nos inscribió a clases de órgano a mi hermano mayor y a mi, a los 10 años me quede un verano con un tío abuelo quien tocaba la guitarra y le dije que si me enseñaba y con él aprendí las bases, en la secundaria le pedí un acordeón a mi papá y me lo regalo de navidad y aprendí, estuve en uno que otro grupo norteño donde aprendí a tocar el bajo quinto, cuando entro a prepa me toca irme de intercambio a Alemania pero cuando me fui me lleve una guitarra docerola conmigo y al mismo tiempo que conocía otra cultura y otro idioma estudiaba la docerola con un amigo chileno que también era intercambista”, recordó Jofrán.

Aunque la música siempre fue un pasatiempo, tiene un par de años en los que creció en él la inquietud por dedicarse de lleno a ella, y gracias a sus experiencias es que poco a poco ha logrado tener un espacio en este mundo que está muy peleado. Durante la entrevista dijo que cuando regresó de su intercambio en Alemania, se fue a Playa del Carmen, Quintana Roo, “ya con la preparatoria terminada, empiezo a trabajar en hoteleria y todo lo que ganaba era libre porque vivía en el hotel, decido empezar a ahorrar para grabar en estudio, yo planeaba más o menos que canciones quería grabar, inéditas y covers, para administrar bien los recursos con los que contaba”, recordó