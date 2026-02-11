Participa la mazatleca Renata de la Vega, en la serie ‘Bodas S.A’ para ViX

Bodas S.A es la nueva serie de ViX que se estrenará el viernes 13 de febrero, en la que la participa la mazatleca Renata de la Vega, actuando junto a figuras como Consuelo Duval, Danae Reynaud, Christian Chávez, Giselle Kuri, Paul Stanley, entre otros.

Fue a través de sus redes sociales, que Renata compartió un post promocionando la serie, en donde aparece portando un vestido y zapatillas en color blanco, junto al elenco de la serie durante su presentación oficial a los medios.

”Mamá me casé....En la ficción!!. La más orgullosa de haber participado en este proyecto lleno de personas tan talentosas”, escribió la mazatleca en su cuenta de Instagram.