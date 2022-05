Kim Kardashian no defraudó. La empresaria y estrella de la telerealidad lució en la Met Gala 2022, el mismo vestido que Marilyn Monroe usó para cantarle el Happy Birthday Mr. President a John F. Kennedy en 1962.

Kim apareció en la gala de la mano de Pete Davidson, su nueva pareja tras el divorcio de Kayne West, pero todo el protagonismo se lo llevó el icónico vestido que sacó del archivo de la historia de la moda estadounidense.

Ese era precisamente el tema de la nueva exposición que tomó el Museo Metropolitano de Nueva York desde el 7 de mayo al 5 de septiembre de 2022, In America: An Antholofy of Fashion. Y la etiqueta de la cita exigía “Glamour dorado”.

Llevar el vestido no solo se convirtió en un problema para Kim, también lo fue el tener que entrar en él, dado que el vestido de Monroe no se podía modificar. Ponerse ese vestido vintage no fue una tarea fácil. “Me lo probé y no me quedaba bien. Entonces dije, ‘Dame tres semanas’. Tuve que perder más de 7 kilos para hoy”, admitió Kardashian frente a las cámaras. “Fue todo un desafío. Era como prepararse para un papel de una película. Estaba decidido a encajar en él. No he comido carbohidratos ni azúcar en unas tres semanas. Tendremos una fiesta de pizza y donas en el hotel después de la gala”, dijo. Por el momento se desconoce si Kim siguió un régimen supervisado por un profesional médico o nutricionista para esta súbita y casi arriesgada perdida de peso.

