Poncho Herrera será la voz de ‘El Gato con Sombrero’

Alfonso Herrera dará voz al personaje principal de la película animada “El gato con sombrero”, que Warner Bros estrenará en noviembre.

Este filme está basado en las creaciones literarias del Dr. Seuss, quien también estuvo detrás de personajes como “El Grinch” y “Los Quién”.

A través de un comunicado que compartió el ex integrante de RBD, Herrera encabezará el doblaje de esta nueva adaptación basada en el célebre personaje creado por el escritor y caricaturista estadounidense Theodor Seuss Geisel.

El personaje ganó gran popularidad desde su creación en la década de 1950 y tuvo una adaptación cinematográfica en 2003, la cual fue protagonizada por Mike Myers

A través de sus redes, el artista mostró su emoción indicando que esto significa su regreso a la música: “Nunca pensé que volvería a cantar, pero resulta que un gato con sombrero tenía otros planes”.

Dentro del campo del doblaje, el mexicano ya había prestado su voz a Ted Wiggins en “El Lórax: en busca de la trúfula perdida” (2012), además de interpretar a la garza gris en “El niño y la garza” (2023), la más reciente cinta del reconocido director japonés Hayao Miyazaki.

De acuerdo con Warner Bros., “El gato con sombrero” se estrenará en México el próximo 5 de noviembre.

En esta historia, el protagonista ayudará a los hermanos Gabby y Sebastián a adaptarse a una nueva ciudad. La misión se convertirá en uno de los retos más importantes para “El gato con sombrero” dentro del “Instituto para la Institución de la Imaginación y la Inspiración”.

“Algunos personajes los interpretas, pero otros te sacan a jugar. ‘El gato con sombrero’ es de esos que desatan la imaginación. Estoy encantado de colaborar con Warner Bros. México para traerle a nuevas generaciones un personaje que nos recuerda la alegría de la niñez”, expresó Herrera sobre su participación.

De acuerdo con Warner Bros., “El gato con sombrero” se estrenará en México el próximo 5 de noviembre.